فيديو.. مصطفى كامل يطرح "اسألوا الأيام"

طرح المطرب مصطفى كامل، عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، كليبه الجديد "اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر.

وأعاد الفنان مصطفى كامل، غناء أغنية الفنان الراحل رمضان البرنس، "عودي"، التي طرحها خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأغنية "عودي" التي أعادها "كامل" من جديد، طُرحت ضمن ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، الذي تُطرح أغنياته تباعًا عبر موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، وتوزيع طه الحكيم، وسُجلت في استوديو صوت الموسيقى مع المهندس خالد رؤوف.