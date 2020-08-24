إيهاب توفيق يعتذر لجمهوره لعدم طرح كليب "هي دنيا"

اعتذر المطرب إيهاب توفيق لجمهوره بسبب مشاكل تقنية في كليب "هي دنيا" والذي صوره منذ فترة.

ونشر توفيق بيانا جاء فيه: "توضيح مهم، نظراً لاهتمام إيهاب توفيق على ما يتم تقديمه من محتوى لجمهوره الغالى، ‎نعتذر لمحبي إيهاب توفيق ‎وذلك لعدم طرح أغنية (هي دنيا) بصيغة الفيديو كليب وطرحها فقط بصيغة الفيديو ليركس وذلك لأن الفيديو كليب كان دون المستوى المتوقع فنياً وإخراجياً وبه أخطاء كثيرة ولا يليق بتاريخ الفنان مع العلم أنه تم محاولة تصوير وإضافة مشاهد جديدة ومحاولة لإعادة المونتاج لرفع مستوى الفيديو ولكن للأسف لم يتم ذلك لضعف المشاهد المتاحة ونظراً لظروف سفر الفنان والتزاماته الفنية وعدم تواجده فى البلاد.

وأضاف: نتمنى أن تنال الأغنية إعجابكم والقادم أقوى وأفضل بإذن الله.