"الوطن" ترصد فرحة أهالي عزبة بالدقهلية بعد تغيير اسمها لـ"دار السلام"

عبر أهالي عزبة "دار السلام" مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بموافقة الجهات التنفيذية والأمنية على تغيير اسم العزبة في وقت قصير، ووضعوا لافتات الشكر في مدخلها، وفي الشوارع، وعلي المسجد احتفالا بالتغيير.

ورصدت " الوطن" وضع الأهالي استيكرات علي مركبات التوك توك بالاسم الجديد، وعلموا أطفالهم أن اسم عزبتهم هي "دار السلام".

وقال المهندس إبراهيم كبشة، شيخ العزبة، إن تغيير الاسم "شيء عظيم ويرجع الفضل كله لخلية النحل من شباب القرية، والذين لديهم الرغبة في التغيير، وأنا معهم طالما يعملوا الصح".

وأضاف كبشة، لـ"الوطن" أنه "صدر القرار رقم 439 من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأشكره كما أشكر رئيس مباحث شربين الذي أجرى التحريات اللازمة".

وأكد بسام أحمد محمود، أحد شباب العزبة "أخذنا شوط كبير بعد أن جمعنا 500 توقيع من أهالي العزبة، وحصلنا على موافقة المجلس المحلي ورئاسة مركز شربين، ولولا أزمة كورونا لتم تنفيذ القرار منذ فترة كبيرة"، وذكر "بدأنا في تغيير المسميات، وأهل البلد جميعا فرحين بتنفيذ القرار من كل الجهات المعنية والذين سهلوا لنا كل الأمور".

وأوضح الشيخ نصر عبد الرؤوف، من الأهالي، أن هذا التغيير من أجل أطفالنا وشبابنا، والذين كانوا يتعرضون للتنمر بسبب اسم العزبة، وهذا التغيير رفع عنا حرجا كبيرا كنا نتعرض له سواء داخل أو خارج مصر.

وقال السيد السروي، من الشباب، إنه بمجرد حصولنا على القرار استخرجت أول بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد للعزبة، وكنا مفكرين أن الأمر شاق لكن وجدنا الجميع يساعد معنا، وبفضل القيادات التنفيذية.

ووجه محمد حمادة المرسى، الشكر، لكل من ساعد في تغيير الاسم، مؤكدا أنه منذ سنوات، كانت هناك محاولات كبيرة للتغيير لكنها لم تصل لنتيجة، ولكن بفضل قيادة واعية استطعنا أن نغير الاسم دون مشقة.