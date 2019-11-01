عرض الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا عن افتتاح قرية دار السلام بالفيوم بعد تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال المهندس أسامة حسين رئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير إن الجمعية بدأت العمل في هذه القرية منذ عام، وبدأت العمل على حالة البيوت التي لم تكن صالحة للإقامة الآدمية.

وأضاف: "عملنا الأراضي بالسيراميك وعملنا الدهانات والحيطان وفورنا دورات المياه"، مشيرًا إلى أنهم رفضوا عودة الفرش القديم مرة أخرى "جبنا فرش كامل للبيت".

وقالت الحاجة وفاء عبداللطيف إحدى المستفيدات من المشروع، إنها كانت تعاني من الحشرات والتراب ولم تكن تستطيع الجلوس في منزلها.

وتابعت: "البيت مكنش متمحر وهما محروه وسقفوه خشب من فوق وبيضوه وبلطوا وشطبوا البيت تشطيب لوكس، وجابوا فرش وأجهزة كهربية وحاجة حلوة خالص".

ووجه طه سيف أحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر فقرًا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير منزله ضمن المبادرة.