ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص في أسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بالمديرية، من ضبط 8 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك خلال الحملة الأمنية التي شنتها القوات تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

واستهدفت الحملة، أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، عبارة عن 8 بنادق متنوعة بحوزة 8 متهمين.