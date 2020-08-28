ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص في أسيوط
حملة أمنية تستهدف أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية بمركز ساحل سليم
كتب:
سعاد أحمد
09:21 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
أرشيفية
تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بالمديرية، من ضبط 8 قطع سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك خلال الحملة الأمنية التي شنتها القوات تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، خاصة أطراف الخصومات الثأرية.
واستهدفت الحملة، أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة ساحل سليم.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 قطع سلاح ناري، عبارة عن 8 بنادق متنوعة بحوزة 8 متهمين.