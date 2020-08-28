"اتجمعوا المرشدين في سجن طرة".. قيادات الإرهابية يلتقون بـ"شديد الحراسة"

كشف مصدر أمني أن الضربة القاضية التي وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالقبض على الإرهابي الهارب محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، أثبتت أن الجماعة الإرهابية انتهت.

وأوضح المصدر أن سجن طرة حتى الآن جمع بين جميع مرشدي جماعة الإخوان الإرهابية في فترة زمنية واحدة، وذلك بعد وفاة محمد مهدي عاكف مرشد الجماعة الأسبق، فضلا عن تواجد جميع قيادات الجماعة.

وأوضح المصدر أن محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية سوف يتم إيداعه بالسجن شديد الحراسة، بصحبة باقي القيادات الإخوانية، وعلى رأسهم مرشد الجماعة السابق محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر.

وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئًا في إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، وعثر في الشقة على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة؛ لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.