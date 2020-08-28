سعر الدولار اليوم الجمعة 28-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 28 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل الريال السعودي في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وسجّل سعر اليورو وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية سجل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.

وسجّل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توقعاته باستمرار تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، والتي وصل خلالها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، وفق مجلة "إيكونوميست" البريطانية.

وقدمت مجلة إيكونوميست توقعاتها بشأن الجنيه حتى عام 2024، ومن المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل لـ 16.06 جنيه عام 2020، وفي عام 2021 من المتوقع أن يواصل التحسن بنسبة 4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه.

وفي عام 2022، توقعت أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه، وفي 2023 سيتواصل التحسن بنسبة 5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه، وفي 2024 سيستمر الانخفاض بنسبة 6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه.