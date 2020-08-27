سعر الدولار اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 27 أغسطس الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار تراجعا بقيمة قرش مقابة الجنيه أمس في 3 بنوك، هي "أبوظبي الأول، المصرف العربي الدولي، HSBC"، ليباع بـ15.92 جنيه.

ووفقا لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدأ سعر الجنيه يشهد انخفاضا ملموسا حيث بلغ نحو 1.8% من قيمته خلال الفترة من فبراير حتى مايو2020، مع تفشي جائحة كورونا، وقد تزامن هذا الانخفاض مع تراجع التدفقات الدولارية.

وأكدت الدراسة أن الآثار السلبية لجائحة كورونا طالت صافي الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك المركزي، حيث تراجعت قيمة المتغير في أعقاب جائحة كورونا خلال الفترة الفرعية من فبراير إلى مايو 2020، من 45.5 مليار دولار في فبراير إلى 36 مليار دولار في مايو 2020، بنسبة انخفاض قدرها 20.9%.

أسعار العملات الأجنبية

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية سجل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.86 جنيه للشراء، و21.03 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي سجّل في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.13 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

وسجّل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.25 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.