"الوزراء": مصر تحتل المركز الخامس عالميا في إنتاج الطماطم

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر تحتل المركز الخامس في الإنتاج العالمي من الطماطم.

ونقل "إعلامي الوزراء"، عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قولها، إنه لا صحة لإصابة محصول الطماطم بمرض مسرطن، وأن الطماطم المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً.

وقالت الوزارة، إن ظهور التجويف الأبيض بالطماطم يرجع لظاهرة فسيولوجية تسمى "اللحم الأبيض للطماطم" تحدث في نهاية فصل الصيف، وغير ضارة نهائياً، مُشددةً على أن كل المحاصيل الزراعية تخضع للفحص بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكل المواصفات القياسية.

وقالت إن مصر تنتج 7 ملايين و943 ألف طن من الطماطم سنوياً، وذلك وفقاً منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بينما تأتي الصين في المركز الأول لإنتاج الطماطم بإجمالي انتاج 56 مليونا و423 ألف طن طماطم سنويًا، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بإنتاج 18 مليونا و399 ألف طن طماطم سنويًا، تليها في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية بإجمالي كمية بلغت 13 مليونا طن سنوياً، ثم تركيا في المركز الرابع بإجمالي كمية بلغت 12 مليوناً و600 ألف طن طماطم.