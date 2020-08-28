"الجيزة" عن مساكن مطار إمبابة: منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من الترميم

أكدت محافظة الجيزة، أنه لا صحة لإخلاء منطقة المطار في إمبابة من السكان دون توفير سكن بديل لهم.

وقالت المحافظة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بحسب تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات، الصادر عن "المركز" قبل قليل، إن المحافظة قامت على الفور بتوفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة، والبالغ عددهم 232 أسرة، باعتبارها مناطق آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى تسليم المنتقلين عقود تمليك للسكن الدائم بها دون أي مقابل، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.

وقد تم تجهيز الوحدات السكنية البديلة بمنطقة 6 أكتوبر للسكن الفوري ونقل السكان إليها، مع توجيه مديرية التربية والتعليم بسرعة تنفيذ إجراءات نقل ذويهم، بالإضافة إلى توجيه مديرية الشباب بإمكانية توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن التأكد من توافر المواد الغذائية بتلك المنطقة، كما تم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء محطة لنقل الركاب قريبة من تلك المساكن.