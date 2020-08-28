صبحي: نحرص على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب والمواطنين

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع بين الشباب والمواطنين، وجعل الرياضة أسلوب حياة تنفيذا لأحد المحاور الرئيسية باستراتيجية الوزارة من خلال الفعاليات والماراثونات والأحداث الرياضية التى يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بشكل دورى، لافتا إلى أهمية الرياضة في حياة الفرد، ودورها في تنشئته بصورة إيجابية.

جاء ذلك خلال مشاركته واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، في ماراثون للدراجات بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 8 كيلومترات بمنطقة أنفاق بورسعيد. وأشار وزير الشباب والرياضة إلى مبادرة "دراجتك.. صحتك" التى تنفذها الوزارة من توفير الدراجات أمام الشباب والمواطنين للشراء بأسعار مدعمة، وتم تنفيذ مرحلتين منها حتى الآن، وجار العمل على إطلاق مرحلة جديدة تتضمن أعداد أكبر من الدراجات تتناسب مع طلبات الشباب، مشيرا إلى رعاية السيد الرئيس للمبادرة تأكيدا على اهتمام سيادته الواضح بنشر ممارسة الرياضة بالمجتمع كون الرياضة تساهم فى تحسين اللياقة البدنية والصحية لمستخدميها ووسيلة انتقال اقتصادية.

وأضاف الوزير أن محور التنمية الرياضية يعد أحد المحاور الرئيسية التى تستهدفها الوزارة في تطوير قطاع الرياضة ويتضمن تطوير أجندة التنمية الرياضية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتنفيذ برامج تحسين النمط الصحي للمواطنين من خلال الممارسة الرياضية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بمشروع أنفاق بورسعيد الذي يعد أحد المشروعات القومية التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقود قاطرة التنمية بالبلاد فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى تنفيذ الوزارة لعدد من الأحداث المتنوعة فى تلك المشروعات بهدف تعريف الشباب بما يحدث على أرض الواقع من مشروعات كبري والاستفادة من قيمة الرياضة في التسويق للمدن، والمشروعات الجديدة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن فخره بوجودة وسط شباب المحافظة حول أحد المشروعات القومية العملاقة بعد ان سطر عمال مصر العظماء بحروف من نور تلك الملحمة الرائعة بحفر انفاق قناة السويس ببورسعيد والاسماعيلية واصفا تلك اللحظة بالتاريخية، مؤكدا علي أن تلك الأنفاق ستخدم وتدعم بقوة الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها منطقة محور قناة السويس خاصة بورسعيد التي تعتبر قاطرة للتنمية في مصر.

وأضاف محافظ بورسعيد منذ عامين فى نهاية نوفمبر 2015، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة التنمية لشرق بورسعيد وتنمية سيناء وربطها بالوادى، واليوم بعد عامين نرى شرق بورسعيد أكبر ميناء محورى على مساحة 5 كم، وأكبر منطقة حرة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع أكبر منطقة لوجستية على مساحة 30 مليون متر مربع. والآن الحلم الكبير وجود الأنفاق التي ربطت الوادي بسيناء. وأكد المحافظ على أن ما تشهده مصر من مشروعات في عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لم تشهده خلال نصف قرن مضى.