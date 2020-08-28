نيكي يهوي مع تأهب رئيس وزراء اليابان للاستقالة

انخفضت الأسهم اليابانية يوم الجمعة، بأكبر قدر في قرابة شهر بفعل أنباء عن أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيستقيل، ما يضع نهاية مفاجئة لحكومة مستقرة ومزيج سياسات من التحفيز النقدي والمالي القوي.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 2.65% خلال الجلسة قبل أن يغلق منخفضا 1.41% عند 22882.65 نقطة.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدر مقرب من مسؤول في الحزب الحاكم أن آبي، الذي تولى منصبه لمدة هي الأطول في البلاد، من المقرر أن يستقيل بسبب تدهور حالته الصحية بعد توليه منصبه لنحو ثماني سنوات.

وساهم تحفيز قوي نفذه آبي وتعاونه الوثيق مع البنك المركزي في تنشيط الأسهم اليابانية، إذ بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى في 27 عاما في 2008.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68% إلى 1604.87 نقطة فيما ارتفعت قيمة التداولات لأعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 2.825 تريليون ين (26.60 مليار دولار).

وفقدت أسهم النمو 1.21% بينما استقرت أسهم القيمة تقريبا، إذ اشترى المستثمرون أسهم الشركات المالية وأسهم قيمة أخرى متراجعة عقب استراتيجية سياسة طويلة الأجل جديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسماح للتضخم بالارتفاع.

وقفز سهم داي-ايتشي لايف 4.4% بينما ربح سهم تي اند دي هولدنجز 4.2%، ومن بين البنوك، أضاف سهم ميزوهو 1.6% بينما ربح سهم سوميتومو ميتسوي تراست 3.2 بالمئة وارتفع سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال 2.2%.

على الجانب الآخر، باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وأخرى حققت أداء قويا في الآونة الأخيرة لجني الأرباح.

ونزل سهم سوني ومجموعة سوفت بنك 3.3% لكل منهما. وتراجع سهم إم ثري لتشغيل خدمات الدعم الطبي 5% بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون لأدوات صناعة الرقائق 3.5%.