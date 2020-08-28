الرئاسة اللبنانية تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

حددت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الاثنين المقبل، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.

وينص الدستور اللبناني على وجوب أخذ رأي أعضاء مجلس النواب، والذين سيتولون تسمية أحد الشخصيات لمنصب رئيس الحكومة، بحيث يقوم رئيس الجمهورية بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب كرئيس مكلف للحكومة؛ ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومية الجديدة.

كانت حكومة رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب تقدمت باستقالتها يوم 10 أغسطس الجاري على وقع الغضب الشعبي الذي اندلع جراء انفجار ميناء بيروت البحري إلى جانب تلاحق الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.