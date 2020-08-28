سفير مصر ببيروت: الجسر البحري للبنان يحمل مواد بناء وإعادة إعمار

أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أن الدولة المصرية حريصة على دعم لبنان ومساندته في محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة مؤخرا، مشيرا إلى أن الجسر البحري الذي أقامته مصر على نحو عاجل، سيحمل كميات كبيرة من مواد البناء وإعادة الإعمار الأساسية والضرورية، مساهمة في عملية ترميم وتعويض الخسائر المترتبة على الانفجار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها السفير الدكتور ياسر علوي، لدى استقبال السفينة الأولى من الجسر البحري الإغاثي المصري بميناء بيروت، بحضور قنصل مصر العام أحمد إمام، والدكتورة منى وهبة رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية، ومدير عام وزارة الصناعة اللبنانية داني جدعون، إلى جانب الدكتور ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبناني - المصري.

وأشار سفير مصر إلى أن السفينة تضم 5 حاويات تحمل 125 طنا من الزجاج، تمثل المرحلة الأولى من الجسر البحري الإغاثي المصري، وأنها تأتي هدية يقدمها اتحاد الصناعات المصرية، وبرعاية من قبل وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، للمشاركة في جهود البناء وإعادة الإعمار بالعاصمة بيروت في ضوء الضرر الكبير الذي لحق بمنشآت وأبنية العاصمة نتيجة انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وأضاف: "نحن نتحدث اليوم عن الدفعة الأولى من المساعدات التي يحملها الجسر البحري، وستليها بواخر أخرى تحمل كميات كبيرة من الألومنيوم والأسمنت والمواد اللاصقة والحديد والرخام، وهي هدية تقدمها الشُعب المختلفة من اتحاد الصناعات المصرية".

وشدد على أن هناك اصطفافا مصريا كاملا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعب، مع لبنان حتى يتمكن الشعب اللبناني الشقيق من تجاوز تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدا أهمية المساهمة التي يقدمها القطاع الخاص المصري لدعم لبنان وشعبه.