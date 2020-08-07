سفير مصر لدى بيروت: نتضامن مع لبنان في محنة الانفجار المدمر

أكد الدكتور ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، الحرص البالغ للدولة المصرية على التضامن مع لبنان وشعبه في محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مشيرًا إلى توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة، من خلال إقامة الجسر الجوي الإغاثي من القاهرة إلى بيروت والذي انطلق بالفعل.

علوي: الجسر الجوي الإغاثي المصري إلى لبنان يضم 4 طائرات كبرى

واستعرض علوي، في تصريح عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها مصر لصالح لبنان في سبيل تجاوزه محنة انفجار ميناء بيروت البحري وتداعياته الكارثية على العاصمة، إلى جانب الوقوف على تقييم رئيس المجلس النيابي لنتائج وحجم الكارثة.

وأشار سفير مصر، إلى أن الجسر الجوي الإغاثي يضم 4 طائرات كبرى ويشمل 4 مكونات رئيسية، تتمثل في المواد الطبية والأدوية التي تسلمت جانب كبير منها بالفعل الحكومة اللبنانية أمس الخميس، إلى جانب الدقيق والطحين لتعويض الخسائر التي أصابت صوامع القمح بميناء بيروت البحري جراء الانفجار.

وأضاف علوي، أن المكون الثالث من الجسر الجوي سيشمل وصول مجموعات من الفرق الطبية المتخصصة، وأنه يجري حاليًا التواصل مع المستشفيات اللبنانية لبحث احتياجاتها من التخصصات المطلوبة وتوزيع الطواقم الطبية عليها، في حين أن المكون الرابع يتمثل في مواد أساسية لإعادة الإعمار ويساهم في تقديمها اتحاد الصناعات ومن بينها الزجاج والألومنيوم، وذلك في ضوء الخسائر الفادحة التي تعرضت لها المنشآت والمباني جراء الموجة الانفجارية الهائلة.

وشدد سفير مصر، على أن لبنان عزيز على قلب كل مصري، وأن الجسر الجوي الذي وجهت القيادة السياسية بإقامته على نحو عاجل، يتضمن أيضا إسهاما من الأزهر الشريف وكذلك المنظمات الأهلية المصرية، وذلك تضامنا من مصر قيادة وحكومة وشعبا مع لبنان وشعبه.