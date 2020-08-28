مرشدو السياحة بأسوان يطالبون بتشغيل رحلات طيران من الغردقة إلى المدينة

طالب عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، بتشغيل رحلات طيران ما بين الغردقة وأسوان لتنشيط حركة السياحة بأسوان.

وقال نقيب المرشدين في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن السياحة الشاطئية تستحوذ على 90% من السياحة القادمة لمصر.

ولفت صابر إلى أن الطاقة الفندقية للغردقة حوالى 77 ألف غرفة فندقية تستوعب فى المتوسط 150 ألف سائح وتكون مشغولة بالكامل فى أيام الرواج حيث يصل متوسط إقامة السائح الأجنبى فى الغردقة 10 أيام وفى مرسى علم 12 يوما، مضيفا أن الإقامة الطويلة للسائح سيجدها فكرة جيدة من خلال السفر الى أسوان والعودة بالطائرة وهى رحلة ستستفيد منها أسوان تماما من تأجير سيارات ومراكب لزيارة معبد فيلة والجولات النيلية في أسوان وتشغيل مرشدين ورواج في السوق السياحي بالإضافة إلى تشغيل المطاعم بشكل جيد حيث إن السائح التقليدى على البواخرة تكون اقامته كاملة شاملة 3 وجبات ولا تستفيد منه المطاعم باسوان والأقصر.

وتابع، أنه تقدم بذلك المقترح إلى محافظ أسوان داعيا المحافظة الي مخاطبة مصر للطيران بالعائد الكبير الذي سيعود على مدينة أسوان واقتصادها.