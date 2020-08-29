أسعار الفاكهة اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، السبت 29 أغسطس الحالي، والتي تنوعت بين الكمثرى والتين والمانجو والتفاح والجوافة والعنب على النحو التالي:

البلح

وتراوح سعر البلح ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 15 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 60 جنيهًا وفقًا للوزن.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الجوافة

ووصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 12 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.