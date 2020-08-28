قطار ينهي حياة ربة منزل في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم، إثر اصطدام قطار بها بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد ورود بلاغ بمصرع سيدة بمنطقة المزلقان البحري دائرة القسم اثر اصطدام قطار بها.

انتقل إلى مكان الواقعة، الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث القسم، وتبين من الفحص مصرع "منال.م.م"، 23 عاما، ربة منزل، إثر اصطدام قطار بها، قادم من القاهرة باتجاه أسوان. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.