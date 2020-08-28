‎ صالون حنان يوسف يحارب الاكتئاب ويدعو لصناعة الأمل في دورته التاسعة

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف، في دورته التاسعة من خلال تطبيق "زووم" وعبر موقع "فيسبوك"، تحت عنوان: "فن صناعة الأمل".‎ وأعربت أ.د حنان يوسف أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، عن سعي الصالون الثقافي على طرح ومناقشة كافة الموضوعات المرتبطة ببناء الشخصية وتشكيل وعيه، ومن هذا المنطلق رأينا ضرورة مناقشة قضية صناعة الأمل لما فيه من أهمية في حياة كل فرد بالمجتمع.‎

وأوضحت دحنان يوسف الرئيس التنفيذي للعربية للحوار أن الصالون يسعى للتنوع في تقديم موضوعاته ما بين الموضوعات الدسمة والخفيفة، من خلال استضافة نخبة مميزة من كبار الشخصيات المصرية والعربية، وبمشاركة الشباب للتواصل بين الأجيال.‎وشهد الصالون مجموعة من الآراء والتجارب في فن صناعة الامل من السادة الضيوف حول موضوع كيفية صناعة الأمل، من أبرزها أن مهمة صناعة الأمل هي مهمة للمجتمع ككل، ويجب أن تساهم الدولة في صناعته للمواطنين، كما أضافوا أن الأسرة تلعب دورًا أساسيًا في بناء الأمل لدى أبنائها.‎

الأسرة تلعب دورًا أساسيًا في بناء الأمل لدى أبنائها

وأشار ضيوف الصالون أن الأمل مرتبط بالعمل، واستشهدوا في هذا الصدد بالرجوع إلى التاريخ لاستلهام تجارب صناعة الأمل ومن أبرز تلك النماذج هو تحول الدولة المصرية من نكسة يونيو 1967 إلى نصر أكتوبر 1973م. ‎وتحدث السادة الضيوف عن ترتيب أولويات الأمل، وأن الشخص الذي يمنح الأمل لمن حوله كمن يقدم الزكاة لغيره، وأنه لابد من تحديد الأولويات والتخطي الإيجابي لتحقيق الآمال والأهداف.

كما تحدث ضيوف الصالون من كبار الشخصيات والمفكرين والشباب عن أهمية الدعوة لتبني الإعلام لقيم ومفهوم صناعة الأمل لبناء الأوطان، وأعلنت الدكتورة حنان يوسف أن هناك تنسيقا من الإعلام المصري بالتعاون مع الصالون للتعاون في هذا الشأن، وعدد آخر من الموضوعات من أجل المساهمة في صناعة الوعي وبناء الإنسان.

الدعوة لتبني الإعلام لقيم ومفهوم صناعة الأمل لبناء الأوطان

وشارك في فعاليات الصالون نخبة من كبار الشخصيات من مصر والوطن العربي، وفي مقدمتهم المستشار عدلي حسين، السفيرة سامية بيبرس، السفير يوسف الشرقاوي، اأاكاديمي دكتور أحمد لطفي، والدكتور طارق منصور، والدكتورة عبير عزي، والدكتورة أميرة إحسان، والدكتور نادر محمد، والصحفية راوية عبد الباري. ومن العراق السفير مظفر الأمين، ومن البحرين الوزيرة السابقة سميرة رجب، ومن اليمن الدكتورة ابتهاج سعيد، ومن السودان ا.صلاح غريبة، ومن فرنسا الدكتورة سيلين جزيري.

كما شارك أعضاء المنظمة العربية للحوار والمعهد العالمي للتجديد العربي، وطلاب كلية اللغة والإعلام بفرع القرية الذكية بالأكاديمية البحرية.