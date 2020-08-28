سهام صالح مهاجمة مدحت العدل: ممكن تقعد بفنك في البيت
كتب:
أحمد حسين صوان
03:40 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
سهام صالح
شنت سهام صالح، مُذيعة قناة النادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على الدكتور مدحت العدل، إذ وصفته بـ"المتنمر".
وكتبت "سهام" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "الدكتور مدحت العدل بيطلع عبر الشاشات يدعي الروح الرياضية وهو قمة التعصب والتنمر في تويتاته وآخرها التنمر من جماهيرالأهلي وأحد المطربين الشعبيين المنتمين للنادي"، متابعة: "رغم إن جماهير الأهلي لها فضل كبير عليه وعلى أي صانع محتوى، لو الجماهير قاطعتك هتقعد بفنك في البيت.. #مدحت_العدل_متنمر".
الدكتور مدحت العدل بيطلع عبر الشاشات يدعى الروح الرياضيه وهو قمة التعصب والتنمر فى تويتاته واخرها التنمر من جماهيرالاهلى وأحد المطربين الشعبيين المنتمين للنادى ، رغم ان جماهير الاهلى لها فضل كبير عليه وعلى اى صانع محتوى ، لو الجماهير قاطعت هتقعد بفنك ف البيت #مدحت_العدل_متنمر— Seham saleh (@SehamSaleh72) August 28, 2020
وسخر مدحت العدل من جمهور النادي الأهلي، عقب نهاية المباراة التي جمعت المارد الأحمر أمام فريق الجونة قبل يومين، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".