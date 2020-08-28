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سهام صالح مهاجمة مدحت العدل: ممكن تقعد بفنك في البيت

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أحمد حسين صوان
03:40 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
سهام صالح

سهام صالح

شنت سهام صالح، مُذيعة قناة النادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على الدكتور مدحت العدل، إذ وصفته بـ"المتنمر".

وكتبت "سهام" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "الدكتور مدحت العدل بيطلع عبر الشاشات يدعي الروح الرياضية وهو قمة التعصب والتنمر في تويتاته وآخرها التنمر من جماهيرالأهلي وأحد المطربين الشعبيين المنتمين للنادي"، متابعة: "رغم إن جماهير الأهلي لها فضل كبير عليه وعلى أي صانع محتوى، لو الجماهير قاطعتك هتقعد بفنك في البيت.. #مدحت_العدل_متنمر".

وسخر مدحت العدل من جمهور النادي الأهلي، عقب نهاية المباراة التي جمعت المارد الأحمر أمام فريق الجونة قبل يومين، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

 

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