سهام صالح مهاجمة مدحت العدل: ممكن تقعد بفنك في البيت

شنت سهام صالح، مُذيعة قناة النادي الأهلي، هجومًا عنيفًا على الدكتور مدحت العدل، إذ وصفته بـ"المتنمر".

وكتبت "سهام" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "الدكتور مدحت العدل بيطلع عبر الشاشات يدعي الروح الرياضية وهو قمة التعصب والتنمر في تويتاته وآخرها التنمر من جماهيرالأهلي وأحد المطربين الشعبيين المنتمين للنادي"، متابعة: "رغم إن جماهير الأهلي لها فضل كبير عليه وعلى أي صانع محتوى، لو الجماهير قاطعتك هتقعد بفنك في البيت.. #مدحت_العدل_متنمر".

الدكتور مدحت العدل بيطلع عبر الشاشات يدعى الروح الرياضيه وهو قمة التعصب والتنمر فى تويتاته واخرها التنمر من جماهيرالاهلى وأحد المطربين الشعبيين المنتمين للنادى ، رغم ان جماهير الاهلى لها فضل كبير عليه وعلى اى صانع محتوى ، لو الجماهير قاطعت هتقعد بفنك ف البيت #مدحت_العدل_متنمر — Seham saleh (@SehamSaleh72) August 28, 2020

وسخر مدحت العدل من جمهور النادي الأهلي، عقب نهاية المباراة التي جمعت المارد الأحمر أمام فريق الجونة قبل يومين، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".