ورود اسم بالخطأ في تشكيل الحكومة التونسية "على غرار فيلم معالي الوزير"

على خطى فيلم "معالي الوزير" للفنان الراحل أحمد زكي، يتداول مكتب مجلس نواب الشعب في تونس حول مراسلة واردة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى رئيس مجلس نواب الشعب مؤرّخة بتاريخ 27 أغسطس 2020، بها إعلام بتصويب يهم أعضاء قائمة الحكومة المقترحة وذلك بالتنصيص على أن كمال الدوخ هو الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان والبنية التحتيّة، وليس كمال أم الزين كما ورد في القائمة المرسلة بتاريخ 24 أغسطس 2020.

وأوضح قيس سعيد في مراسلته، أن رئاسة الجمهورية تلقت من المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي قائمة فيها اسم كمال أم الزين فأحالتها كما وردت، في حين أنّ المشيشي يقصد الدوخ وهو المعني فعلا بالاقتراح على رأس الوزارة.

وعليه فإنّ الدوخ هو المقترح ورئاسة الجمهورية لم تخطئ، ولكنها تُصوّب خطأً غير مسؤولة عنه.