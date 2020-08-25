السيرة الذاتية لوزير النقل واللوجستيك المقترح في حكومة تونس معز شقشوق

أعلن المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي في ساعة متأخرة من يوم أمس الاثنين، عن تعيين معز شقشوق في خطة وزير النقل واللوجستيك.

معز شقشوق ولد بسوسة في 12 يوليو 1975 وهو متحصل على شهادة الهندسة في الاتصالات من المدرسة العليا للبريد والاتصالات بتونس وعلى شهادة الدراسات المعمقة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وشهادة الدكتوراه من جامعة باريس 5 - ديكارت.

وتولى شقشوق مهمة رئيس مدير عام للوكالة التونسية للأنترنات (من فيفري 2011 إلى غاية أفريل 2015) و من ثم شغل خطة رئيس مدير عام للبريد التونسي.

كما شغل الوزير المقترح نائب مدير عام مكلف بالاتصال والمعلومات، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في 29 أبريل 2018.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أمس الاثنين، تشكيلة حكومية "غير مسيسة" من التكنوقراط، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت حركة النهضة ستؤيد الحكومة الجديدة في البرلمان أم إنها ستتشبث بموقفها الرافض.

وحرص المشيشي على تشكيل حكومة تكنوقراط، في مسعى إلى تفادي الخلافات السياسية الحادة، بينما يحتاج الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد إلى خطوات عاجلة للإصلاح.

وقال رئيس الحكومة المكلف، إنه أجرى مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، فخلُص إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلة.