عامل يعترف بقتل ابن عمه في بني سويف: شهر بيا على فيس بوك فضربته بالنار

أجرى عامل إعادة تمثيل جريمة قتل ابن عمه بمساعدة صديقه، بالصوت والصورة، حيث استعان فريق النيابة والشرطة بأمين شرطة ليمثل دور المجني عليه.

وروى المتهم الأول تفاصيل الجريمة، قائلا "كنت أنا والضحية أصدقاء بحكم القرابة فيما بيننا، وكنا نعمل سويا في العمالة اليومية، وكنا نحكي لبعض أسرارنا، ولكن حدث خلاف بيننا بسبب ارتباطي بفتاة كنت أعرفها من قرية مجاورة، وفوجئت به يشهر بي على الفيس بوك، فاستدرجته إلى المنطقة الزراعية، وقمت بالتخلص منه، ثم تركت جثته".

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس العامل وصديقه بتهمة قتل ابن عم الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة ببا بمديرية أمن بني سويف من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن المسكن، فتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف، توصلت جهوده إلى وجود خلافات سابقة بين المتغيب وأبناء عمومته (مزارعان - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز)، وأنهما وراء واقعة غيابه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة قيام المتغيب بالتشهير بسمعة أحدهما على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فعقدا العزم على التخلص منه، وفي سبيل تنفيذ مخططهما قام أحدهما بإعداد سلاح ناري بندقية آلية، وقام الآخر باستدراج المجني عليه.

وعقب وصولهما أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية تجاه المجني عليه أودت بحياته، وقاما بسحب جثته داخل قارب وإلقائها بالمياه، وجرى بإرشاد أحدهما ضبط السلاح المستخدم وعُثر على جثة المجنى عليه بمياه النيل بدائرة مركز شرطة بني سويف وبها عدة أعيرة نارية متفرقة.