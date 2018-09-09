قرر اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، اليوم، إيقاف رئيس قسم مباحث بندر بني سويف، عن العمل على خلفية اتهامه بإصابة مهندس، مستخدما سلاحه الميري في إنهاء مشاجرة بدائرة قسم الشرطة بين شقيق والدة رئيس المباحث وجيرانه.

وقرر المستشار عماد علي المحامي العام الأول لنيابات بني سويف ضبط وإحضار رئيس المباحث وتكليف مأمور قسم شرطة بني سويف أو من ينيبه بتحرير مذكرة مبينا بها السلاح الشخصي المسلم لرئيس وحدة مباحث بني سويف، ورقمه وعدد الذخيرة المسلمة إليه وتاريخ استلامها وكيفية تسليمها.

كما أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة كل من مهندس يدعى "ع. ع"، ونجله سيف، 15 سنة، طالب، ويعرضا فور تماثلهما للشفاء على النيابة، وطلب تحريات قطاع الأمن العام حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، بلاغًا بمشاجرة ومصاب بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف، تبين حدوثها بين طبيب وشقيقه طرف أول، ومهندس مدني مصاب بجرح بفروة الراس واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله مصاب بطلق ناري فتحة دخول وخروج بمشط القدم اليسري، ونجله الأخر، طبيب أسنان، طرف ثاني.

وتبين من التحريات أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، واعتراض الطرف الثاني على قيام الأول من الطرف الأول بتركيب تندة لمنع سقوط مياه التكييف على شرفة شقته، تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الأول بالاستغاثة بنجل شقيقتهما رئيس وحدة مباحث بني سويف، والذي توجه إليهما فوجد تجمع من الأهالي واشتبكوا معه بالأيدي مما دعاه إلى اطلاق عيار ناري من سلاحه الشخصي في الهواء، احدث إصابة الثاني من الطرف الثاني.

تحرر محضر بالواقعة رقم 13013 جنح قسم بني سويف، وطلبت النيابة العامة الاطلاع على كاميرات المراقبة بمنطقة الواقعة، والتحفظ على أحد أجهزة التسجيل لإحدى الكاميرات لحين تفريغها.

وكان مدير أمن بني سويف، قد قرر في وقت سابق، إيقاف رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، برتبة رائد عن العمل، لحين انتهاء التحقيق معه، على خلفية اقتحام قوة من مركز الشرطة برئاسته لشقة عضو هيئة تدريس بجامعة بني سويف، ومقيم بقرية الدوية بدائرة المركز، بالخطأ.

وفوجئ عضو هيئة تدريس بكلية الآداب بجامعة بني سويف، يدعى "أحمد. ع. م"، في وقت سابق عقب عودته لشقته بتحطيم شقته وبعثرة محتوياتها، بمعرفة قوة من مباحث مركز شرطة بني سويف، أثناء تواجده بمنزل أسرته، قبل أن يقرر مدير أمن بني سويف إيقاف رئيس المباحث عن العمل والتحقيق معه.