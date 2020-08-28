الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإصلاحات عميقة لنظامها القضائي

طالب الاتحاد الأوروبي، تركيا بإجراء إصلاحات حقيقية لسد الثغرات والنواقص الكامنة في نظامها القضائي، وجاء هذا النداء في تعليق لـ"بيتر ستانو" المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، على وفاة المحامية التركية ايبرو تيمتيك "42 عاماً"، والتي كانت تخوض إضرابا عن الطعام منذ 238 يوماً، للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأشار ستانو، في تصريحات، اليوم، إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب قضية المحامية تيمتيك وغيرها من النشطاء الموقوفين في تركيا، مشدداً على ضرورة استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وأوضح ستانو: "ننتظر من تركيا أن تعمل على إحداث تطور في هذه المسائل التي تقع في صلب علاقاتنا الثنائية".