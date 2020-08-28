ميركل: ملتزمون بدعم اليونان في مسألة شرق المتوسط

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الحوار بشأن الخلاف حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بين اليونان وتركيا.

وحسب ما ذكره موقع "تي 24" التركي، قالت ميركل، اليوم ، خلال المؤتمر السنوي في برلين، إنها ناقشت مسألة التوتر في شرق المتوسط مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروربي ملزمة بدعم اليونان، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وصرحت بأن إيطاليا وفرنسا وقبرص الجنوبية واليونان ستنفذ مناورات عسكرية في المنطقة، ما دامت تركيا تستمر في أعمال التنقيب والبحث عن الغاز في شرق المتوسط.

وأضافت أن ألمانيا تبذل ما بوسعها لمنع تصعيد التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، مؤكدة أن الخلاف بشأن توزيع المنطقة الاقتصادية لا يمكن حله إلا بالتفاوض.

يُذكر أن فرنسا نفذت، الأربعاء الماضي، مع اليونان وقبرص مناورات عسكرية مكثفة في الجو والبحر في غرب قبرص، وفي المقابل، نفذت تركيا مع الولايات المتحدة تدريبات بحرية في شرق البحر المتوسط.

كانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق تمديد مهام البحث والتنقيب لسفينة "أوروتش رئيس"، شرق البحر المتوسط، حتى الأول من سبتمبر المقبل، حسبما أوضح بيان وزارة الدفاع التركية.