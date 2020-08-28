بدء تصوير الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"

بدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصي" من بطولة شيري عادل، ويجري حاليا تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والحكاية السادسة "ضي القمر" بطولة كندة علوش.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.