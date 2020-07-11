"أمل حياتي".. بدء تصوير الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا"

بدأ أبطال مسلسل "أمل حياتي"، تصوير مشاهد العمل الفني، حسب ما أعلنه السيناريست أمين جمال.

وكتب أمين جمال، عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل إلا أنا، حكاية أمل حياتي".

"أمل حياتي"، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وهو الحكاية الثالثة من مسلسل "إلا أنا"، الذي يتضمت 6 حكايات، للكاتب يسري الفخراني، إنتاج شركة سينرجي.

وقبل شهر رمضان الماضي، تم عرض حكايتي، "بنات موسى"، بطولة وفاء عامر، وصبري فواز، و"حكاية سنين وعدت"، بطولة أروى جودة.

حكاية "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وحنان سليمان، وصبري عبدالمنعم، وإخراج أحمد حسن.