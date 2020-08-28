"جولدمان ساكس" تدفع 2.5 مليار دولار لتسوية قضية الصندوق الماليزي

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم، أن المجموعة المالية الأمريكية العملاقة "جولدمان ساكس"، دفعت لماليزيا 2.5 مليار دولار، في إطار اتفاق ودي أُبرم على أثر فضيحة الفساد الواسعة فيما يعرف بـ"قضية الصندوق الماليزي".

ونص الاتفاق الذي أُبرم يوليو الماضي، على دفع تعويضات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليار دولار، وإنهاء الملاحقات التي أطلقتها ماليزيا ضد المجموعة المصرفية المتهمة بالمساعدة على اختلاس أموال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وفي تفاصيل الاتفاق، ستستعيد ماليزيا 2.5 مليار دولار نقدًا، مع ضمانات بإعادة 1.4 مليار دولار من أموال الصندوق.

وأكد متحدث باسم وزارة المالية الماليزية أنه تم "سداد المبلغ من قبل جولدمان ساكس ووُضع في الحراسة"، أمس الخميس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكر مصدر، في تصريحات، أن هذه المبالغ ستُستخدم لتسوية ديون صندوق "1ماليزيا للتنمية بيرهاد"، و"1 إم دي بي"، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء المالية.

واُختلست مليارات الدولارات من الصندوق الذي كان يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية لماليزيا، في عمليات احتيال تشعبت في جميع أنحاء العالم، وكانت من أسباب سقوط رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق في 2018.

واتهمت ماليزيا، مجموعة جولدمان ساكس بالمساعدة على اختلاس الأموال عبر تنظيم إصدار سندات تبلغ قيمتها في المجموع 6.5 مليار دولار، بينما حصل المصرف الاستثماري على عمولات في إطار العملية.

وخسر "عبدالرزاق" وتحالفه الحكومي الانتخابات في 2018 لعدد من الأسباب أهمها غضب الناخبين جراء الفضيحة.

وأطلقت الحكومة الجديدة ملاحقات ضد "عبدالرزاق" والمقربين منه، و"جولدمان ساكس" لمحاولة استعادة الأموال.

وحُكم على رئيس الوزراء السابق الشهر الماضي بالسجن 12 عامًا، لكن لم يتم توقيفه بانتظار قرار الاستئناف.