وزارة الدفاع الأمريكية تعلن سحب ثلث قواتها من العراق

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في العراق بمقدار الثلث تقريبًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قررت تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق إلى حوالي 3500 جندي.

وأضافت "وول ستريت"، أن العديد من المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن البنتاجون ستخفض مستويات القوات بنحو الثلث خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر مقبلة، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن من شأن ذلك أن يعيد مستويات القوات الأمريكية إلى ما كانت عليه في عام 2015، عندما كانت الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من حملتها ضد تنظيم داعش الإرهابي.