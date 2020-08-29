مستشار سابق بالبنك الدولي: الدين المحلي مشكلة تواجهها كل دول العالم

قال الدكتور عمرو صالح، مستشار بالبنك الدولي سابقا، إن الدين المحلي يعد مشكلة حقيقية تواجهها مصر حاليا، كما يواجهها كل دول العالم بشكل عام، وهي بعض الثغرات التي يستغلها من يسيئون ويروجون الأكاذيب للإضرار باقتصاد مصر.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدين المحلي يعد مشكلة طبيعية جراء ما قامت به القيادة السياسية المصرية من إصلاحات اقتصادية كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، موضحا أن ما تفعله مصر حاليا هو خطوة على طريق التقدم والازدهار بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي نجح في خفض نسب البطالة من 14%لـ8%، وكثير من المشكلات الأخرى التي تم حلها جراء ذلك الإجراء، مشيرا إلى أن الدين المحلي المصري مازال تحت السيطرة ويسيطر عليه البنك المركزي ونسبته غير مقلقة.