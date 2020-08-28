أستاذ اقتصاد سياسي: 5% من المركبات بمصر تستخدم الغاز الطبيعي

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إن آلية التنمية النظيفة إحدى الآليات الجديدة التي تتجه إليها الدولة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مصر فيها 10 مليون مركبة متنوعة، 55% منهم سيارات.

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "70% من تلك المركبات تستخدم البنزين، والسولار بنسبة 25%، ونسبة قليلة جدًا تقل عن 5% تستخدم الغاز الطبيعي".

وتابع أن الغاز الطبيعي من المحروقات الآمنة الصديقة للبيئة وتكون موفرة للمواطنين، لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي المصدر الوحيد للطاقة الذي حققت مصر منه الاكتفاء الذاتي كما تصدر الفائض منه.

وأردف: "لتر الغاز الطبيعي يقدر بنحو 3.5 جنيه، بينما لتر النزين 92 يقدر بنحو 7.5 جنيه، يعني أنه يحقق وفرة قدرها 50%، علاوة على أنه آمن ونظيف وأنظمة الصيانة أوفر".