موناليزا السيارات.. فيرارى GTO 250 موديل 1963 أغلى سيارة في التاريخ

عالم السيارات ملئ بالمتعة والتشويق وارتفاع الأدرينالين، عندما تجرب سيارة سريعة أو عندما تشاهد سيارة أسطورية لها تاريخ طويل وإنجازات، فعالم السيارات لا يتجزأ عن عالم الفن، بل هو من أصول الفن والدليل على ذلك أن أول من له الفضل فى ظهور السيارة وفي روايات اخرى أن أول من اخترع السيارة هو الرسام الشهير ليوناردو دافنشي.

وعشاق السيارات لا يبخلون إطلاقا في شراء السيارات الكلاسيكية والحديثة التي تتمتع بمظهر فني من وجهة نظرهم، وامتزاج الفن بالسيارات كان له الفضل في ظهور "موناليزا السيارات" فيراري GTO 250، السيارة الأغلى في التاريخ

تم إنتاج "فيرارى GTO 250"، عام 1963، وأنتج منها 39 سيارة فقط فى العالم، وكان هذا السبب فى زيادة قيمتها وندرتها بالطبع.

ومن الأسباب التي جعلت سعر السيارة يفوق الخيال أيضا، هو أن هذه النسخة فازت بسباق "Tour De France" عام 1963، حيث كان يقودها السائق المعروف "جون جوديشيه"، بمعنى آخر فإن قيمة السيارة الخرافية يكمن فى تاريخها الأسطورى المتميز الفريد وإنجازاتها التى حققتها.

هذه السيارة كانت ملكا لجامع السيارات التاريخية والنادرة "بول بابالاردو"، وقام ببيعها لشخص مجهول فى أكتوبر 2013 بسعر "52 مليون دولار".

وتعمل "موناليزا السيارات" بمحرك سعة 3.0 لتر تنفس طبيعى مكون من 12 أسطوانة على شكل حرف "V" يولد قوة 300 حصان ومتصل بناقل حركة يدوى من 5 سرعات.