صور.. حملة ليلية لنظافة الشوارع ورفع القمامة بقرى دسوق

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء حسين لبيب حسين، رئيس المركز والمدينة، حملة ليلية لنظافة الشوارع ورفع القمامة.

وجرى إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة على الفترات الثلاث على مدار اليوم، لرفع مستوى النظافة بالمدينة.

وأكد رئيس المدينة، استمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة بنطاق قرى مركز دسوق، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية.