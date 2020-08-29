أرملة مظهر أبوالنجا: قبل ما يموت وصانى بإهداء ملابسه لجمعية خيرية

«بجانب حضور أعمال الفنانين فى السينما والتليفزيون، فكرة هايلة إن يكون للفنان حضور ولو بأقل القليل من المتعلقات الشخصية فى متحف، ونرفع القبعة لوزارة الثقافة لتبنّى هذا المشروع المهم»، كلمات الفنانة آمال حلمى، زوجة الفنان الراحل مظهر أبوالنجا، مشيدة بالمشروع: «أسعدنى الفنان ياسر صادق عندما طرح علىّ الفكرة، ولو تم ذلك من قبل لقدمت الكثير من متعلقات مظهر، لكن مر ثلاث سنوات على وفاته، وبعد رحيله وحسب وصيته تبرعت بحوالى 90% من متعلقاته الشخصية للجمعيات الخيرية كصدقة على روحه.. مظهر كان متدين جداً».

أهدت «آمال» من مقتنيات «مظهر»: بدلة، و2 جاكيت، و2 جلباب، وقميص، بالإضافة إلى جواز سفر وكارنيه النقابة اللذين يحملان اسمه، وبعض الملابس من مسرحية «الفهلوى» والجلابيب التى شارك بها فى الأعمال الفنية.

جواز السفر مسجل عليه عدد كبير من السفريات معظمها إلى الدول العربية التى كان يسافر إليها لتقديم العروض المسرحية, مضيفة: «مظهر كان عنده فرقة مسرحية، فكان يتم التعاقد معه للمشاركة فى أعمال عربية، وتقديم عروض فرقته فى الدول العربية، وكثير من الممثلين العرب كان يهمهم الاستعانة بممثل مصرى فى أول أعمالهم، كما شارك فى عروض بفرقة أحمد الإبيارى، فى التجول خارج مصر»، موضحة أن ذلك فى الفترة من 1985 إلى ما قبل 2011، كما كان يقدم عروضاً كل عام فى شهر رمضان فى عمان بالأردن، فالمسرح كان بيته الأول والأخير، والسينما والتليفزيون أعمال إضافية.