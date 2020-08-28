السودان: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، دون تسجيل حالات وفاة، فيما تم شفاء 9 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 31 إصابة في الخرطوم، و6 إصابات في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة.

وأشارت الصحة السودانية، إلى أنها أجرت فحصا لعدد 693 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، ارتفع العدد الكلي للمصابين إلى 13082 حالة، بينها 823 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6603 أشخاص.

وشددت الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.