رئيس "القومي للمسرح": جمعنا حتى الآن 2000 قطعة من فنانين راحلين و"على قيد الحياة"

قال الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إن وزارة الثقافة تجهز لتحويل مقر المركز إلى متحف كبير لمقتنيات الفنانين بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تعريف الأجيال الحالية والمقبلة بتاريخ بلدهم وفنونه: «ذلك يتماشى مع توجه الدولة، والقيادة السياسية تعى دور الثقافة والفنون».

وعن بدايات الفكرة، أوضح «صادق» أنه منذ أول لقاء له مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نوهت الوزيرة بوجود بعض المقتنيات بالمركز، ومن هنا بدأ فى التفكير فى المشروع.

وعن أبرز روافده، أوضح «صادق»: «أبناء وورثة الفنانين، وجمعية أبناء الفنانين، ونسعى لجمع المتعلقات بالعلاقات الشخصية، كما أن الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، يدعمنا، وجارٍ الحصول على مقتنيات فاروق الفيشاوى، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد زكى، وغيرهم».

وأكد رئيس المركز القومى للمسرح أن المتحف ليس مقتصراً على الفنانين الراحلين، فبعض الفنانين على قيد الحياة آمنوا بالمشروع أيضاً، وأهدوا المركز مجموعة من المتعلقات ومنهم الفنانون سميحة أيوب، سمير العصفورى، أشرف عبدالغفور، وسميرة عبدالعزيز، مشيراً إلى أنه وصل المركز إلى الآن نحو 2000 قطعة.

وأضاف: «بدأنا فى إنشاء أجنحة للمتحف فى 8 مسارح منها: (السلام، الطليعة، متروبول، العائم، الغد، البالون، السيرك القومى)، تضم إلى جانب مقتنيات الفنانين شاشة للتاريخ، وصوراً تراثية لأهم العروض والنجوم الذين عملوا فيها، بالإضافة إلى بيع وتسويق الكتب المتخصصة الصادرة عن المركز، وكذلك قاعدة بحثية عن الحركة المسرحية».