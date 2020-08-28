10 خدمات توثيق تقدمها بوابة مصر الرقمية

تتجه وزارة العدل خلال الفترة القليلة المقبلة لفتح مكاتب مميكنة للتوثيق والشهر العقاري داخل الوحدات المحلية والأحياء ومكاتب البريد، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير وميكنة 361 مكتب شهر عقاري خلال الأيام المقبلة.

ومن أبرز الإيجابيات التي ستعود على المواطن من ميكنة مكاتب الشهر العقاري، إمكانية الحصول على الخدمة دون الذهاب لمكتب الشهر العقاري من بوابة مصر الرقمية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية خدمات التوثيق التي تقدمها البوابة الرقمية، استمرار لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خدمات التوثيق من بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية عدد من الخدمات الحكومية التابعة لمكاتب التوثيق وهي:

ـ استعلام عن سريان محرر مُميكن، وتتطلب بيانات المحرر (رقم - حرف - سنة - مكتب التوثيق).

ـ تحرير توكيل عام قضايا، ويتطلب بيانات الأطراف الأول والثاني (الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلاً).

ـ تحرير توكيل عام رسمي، ويتطلب - بيانات الأطراف الأول والثاني (الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلاً).

ـ تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام)، ويتطلب - بيانات أطراف التوكيل (الرقم القومي- رقم المصنع- العنوان مفصلاً).

ـ تحرير توكيل في الأمور الزوجية، ويتطلب - بيانات الأطراف الأول والثاني (الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلاً).

ـ تحرير إقرار بالشطب، ويتطلب - بيانات الطرف الأول (الرقم القومى - رقم المصنع - العنوان مفصلاً، ديباجة الإقرار، المبلغ المالي إن وُجد، إقرار بانقضاء الدين وشطب الرهن الرسمي أو الحيازي، إقرار بقبض باقي الثمن وشطب حق الامتياز.

ـ تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، ويتطلب - بيانات الطرف الأول (الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلاً، ديباجة الإقرار، المبلغ المالي إن وُجد.

ـ تحرير إقرار رسمي، ويتطلب - بيانات الطرف الأول (الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلاً، ديباجة الإقرار، المبلغ المالي إن وُجد.

ـ تحرير إقرار تصحيح محرر موثق، ويتطلب - بيانات الطرف الأول (الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلاً، ديباجة الإقرار، المبلغ المالي إن وُجد.