"الإخوان يكرهون أغسطس": شهر القبض على المرشدين والبلتاجي.. ووفاة العريان

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فجر أمس الجمعة 28 أغسطس، القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بعد هروب دام 7 سنوات، وهي نفس المدة أيضا التي شغل فيها منصبه، خلفا لسلفه الارهابي محمد بديع، والذي يقبع في السجن مدانًا بأحكام نهائية وباتا بمدد تجاوزت عشرات السنين، على ذمة قضايا عنف، وشهد الشهر نفسه أحداث شؤم على الإخوان على مدار السنوات الماضية، ففي يوم 13 أغسطس الجاري، توفي القيادي الارهابي عصام العريان داخل محبسه.

وبالعودة إلى الوراء 7 سنوات، وتحديدا عصر يوم الخميس 29 أغسطس 2013، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على الارهابي محمد البلتاجي، متخفيًا أسفل سرير في أحد منازل قرية ترسا بأبو النمرس، بعدما حلق شاربه، حيث صدر الأمر القضائي بحبسه، ثم سيق للمحاكمة، ويقبع حاليا في السجن كأقرانه من قيادات وعناصر الجماعة الارهابية، مدانًا بأحكام نهائية وباتة بمدد جاوزت عشرات السنين، على ذمة قضايا عنف.

وفي نفس يوم القبض على البلتاجي، ألقت الشرطة القبض على المتهم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة الاخوان، والقيادي جمال العشري.

كما شهد أغسطس سقوط قيادات الصف الأول وعلى رأسهم محمد بديع، الذي ضبطته الشرطة، يوم 20 أغسطس 2013، بعد أيام من ظهوره مرتديا النقاب في اعتصام رابعة العدوية، فضلا عن كون الشهر ذاته قد شهد فض الاعتصامين المسلحين للجماعة الارهابية برابعة العدوية والنهضة، ليستحق هذا الشهر أن ينال كراهيتهم.

بالعودة للعملية الأحدث المتعلقة بالقبض على القيادي محمود عزت، فجر اليوم، فقد جاءت بعد هجوم أمنية تم تنفيذه بدرجة احترافية عالية، بناء على معلومات وتحريات مؤكدة، استثمرها ضباط قطاع الأمن الوطني، موجهين ضربة موجعة للتنظيم الارهابي، حيث أكدت التحريات إشرافه على الجناح المسلح للجماعة الذي نفذ عمليات ارهابية داخل البلاد، فضلا عن صدور 4 احكام قضائية ضدها 2 منهم بالإعدام ومثلهما بالمؤبد، في قضايا التخابر مع حركة حماس الارهابية، والهروب من وادي النطرون، وأحداث مكتب الإرشاد، وعنف سمالوط