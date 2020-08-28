تفاصيل جديدة في ضبط محمود عزت من الشرقية للتجمع الخامس

بخبث شديد معتاد، روَّج عدد من عناصر الإخوان المقبوض عليهم في عدة عمليات إرهابية شائعة هروب القيادي البارز محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، خلال استجوابه أمام جهات التحقيق، وظل الإرهابي البارز متخفيًا طوال 7 سنوات أعقبت فض اعتصام رابعة المسلح في 14 أغسطس في 2013 حتى سقط فجر أمس داخل فيلا في التجمع الخامس.

أجهضت أجهزة الأمن هذا المخطط الإخواني الخبيث بعد أن ثبت من مراجعة المطارات عدم هروب الإخواني بشكل رسمي، وتبين من التحريات أنه لم يتمكن من الهروب بطريقة غير شرعية، ومنذ أسبوع داهمت الشرطة منزلا في الشرقية ولم يتم العثور على المتهم، حتى تأكد من التحريات اختباؤه في فيلا بالتجمع الخامس.

وشرحت مصادر أن عزت كان يقيم في الفيلا بمفرده ويتردد عليه أحد أقاربه لخدمته، حتى تمكنت الشرطة من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه.

ونجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة مدوية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بالقبض على القيادي الإخواني البارز محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي داخل فيلا في التجمع الخامس شرق القاهرة في محيط وزارة الداخلية، وكان يختبئ داخل فيلا بالتجمع الخامس مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين، وجرى تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا، وكان يقيم مع عزت أحد أقاربه.

واتخذت الشرطة قرارًا بتشميع الفيلا التى تقع بالقرب من عدد كبير من مشاهير المجتمع المصري، في محيط وزارة الداخلية، وأخطرت نيابة أمن الدولة لاستكمال الإجراءات القانونية لمعاينة الفيلا واستجواب المتهم.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرًا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وأضاف البيان أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة المشار اليها وضبط الإخواني المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وأوضح بيان الداخلية أن عزت هو المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان أبرزها، حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015، واغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015، واغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47.