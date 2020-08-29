معارضة تركية تعلن استعدادها لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة

أعربت رئيسة حزب الخير التركي ميرال أكشنار، عن رغبتها في الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت للتباحث حول الأمر مع "تحالف الأمة"، الذي يضم عددًا من الأحزاب المعارضة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت "أكشنار"، خلال لقاء تلفزيوني على شاشة قناة "خلق تي في" التركية، ردًا على سؤال حول رغبتها في الترشح للرئاسة: "بالطبع أحب أن أكون مرشحًا مثل أي شخص آخر. لكن ذلك يحتاج المزيد من الوقت. إنها قضية يجب أن أتحدث فيها مع تحالف الأمة. ولكنني لا أقول أنني الرئيس القادم. فأنا لا ألعب بمستقبل تركيا".

وأضافت، "أثناء زياراتي للتجار، لم يسألني أحد عن أزمة تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن بشأن الإطاحة بأردوغان، فالمواطن ليس لديه مشكلة مع الأجندة المصطنعة. وفي الحقيقة كل ما قيل لي هو (لديك فهم مختلف للمعارضة)".