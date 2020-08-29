أحمد نافع: "الحب أهو " ليست مسروقة من أغنية ساندي "عمال يدق"

نفي المطرب أحمد نافع ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، عن اقتباس أغنيته الجديدة "الحب أهو" التي تخطيت نسبة مشاهدتها نحو 3.5 مليون على اليوتيوب، من أغنية "عمال يدق" للمطربة ساندي، سواء على مستوى اللحن أو الكلمات.

وأضاف "نافع" في بيان: "كل ما حدث هو أن هناك توارد خواطر في الفكرة وفي اللحن وهذا أمر طبيعي وهناك اختلاف جوهري وملحوظ في التقسيمات الغنائية في الكلمات واللحن، وإذا حدث تشابه فهو نسبي وليس كليا، وهذا أمر وارد وطبيعي في الأغنية فكم من الأغاني المتشابهة موجودة علي الساحة لكبار المطربين هذا يسمى توارد خواطر ليس إلا، ولا يوجد أي اقتباس أو سرقة، كما أن أغنية (الحب أهو) تخطيت الملايين خلال أسبوعين وأغنية (عمال يدق) لم تتجاوز الـ 500 ألف مشاهدة منذ صدورها من أربعة سنوات".

يذكر أن أغنية "الحب أهو" غناء أحمد نافع وكلمات أسامة الشاعر وتلحين الحسيني، وتوزيع طارق توكل، وهي إحدى أغنيات ألبوم "1000 حياة".