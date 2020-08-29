كليبات المطربين 2020 ترفع شعار البحر والمصيف

شهدت الفترة الماضية، طرح عدد من المطربين كليبات جديدة بعد فترة من التوقف والابتعاد بسبب كورونا، حيث تلاحظ أن جميع الكليبات التي تم طرحها أو الإعلان عنها تم تصويرها في البحر.

عمرو دياب طرح "أماكن السهر"، وظهر في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.

أنغام هي الأخرى طرحت منذ ساعات كليبها الجديد "بحبك وبرتحالك"، والذي تم تصويره أيضا في أجواء صيفية، على البحر.

المطرب حكيم، شوق جمهوره لكليبه الجديد "صحاب أونطة"، حين نشر بوستر الكليب وهو داخل البحر في أجواء صيفية.

أغنية "صحاب أونطة"، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

كما تامر حسني طرح كليبه الجديد "اختراع"، بمشاركة محمود العسيلي، وكانت أيضا أجواء الكليب صيفية، حيث يدور حول شخصين يودعان العزوبية ويقيمان زفافهما على الشاطئ.

أغنية اختراع من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي.