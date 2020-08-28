عطل فني بـ"أنغامي" يعطّل حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

شهد حفل المطرب عمرو دياب الذي يذاع بتقنية البث المباشر عبر تطبيق "أنغامي" من الساحل الشمالي عطلاً فنياً، نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير من محبي الهضبة على "سيرفرات" التطبيق.

وتخطى المطرب عمرو دياب حاجز الأربعة ملايين مشاهدة بكليب "أماكن السهر"، الذي طُرح منذ 3 أيام.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقع وتطبيق "يوتيوب"، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يُذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.