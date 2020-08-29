أستاذ أوبئة: مناعة القطيع تعني إصابة 60% من المواطنين بكورونا

توقع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن تكون الموجة الثانية في مصر أقل حدة، حتى لو كانت هناك زيادة في عدد الإصابات، مشددًا على أهمية انخفاض أعداد الوفيات.

وقال "عنان" خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن بعض مستشفيات العزل عادت للعمل، وأعلن عدد كبير من الأطباء عن استقبالهم لحالات مصابة بكورونا، مؤكدًا أن حدة المرض قلت وأن المواطنين أصبحوا يتلقون العلاج مبكرًا، وأصبح لديهم وعيا بالمرض، محذرًا من الأمان الزائف الذي يعتقد به البعض.

وتحدث "عنان"، عن مناعة القطيع التي حددتها منظمة الصحة العالمية بإصابة 60% من المواطنين بالمرض، لافتًا أنه حال إصابة 10 ملايين مصري بالمرض ستكون الوفيات بنسبة 1% وتصل لـ100 ألف وفاة، محذرًا من الاعتماد على مناعة القطيع في مصر بسبب خطورة الفيروس وارتفاع عدد وفياته، مشددًا على أننا لم نصل لمناعة القطيع، وقد نكون وصلنا لمناعة قطيع جزئية في أماكن محددة في بعض البلاد.

وأكد "عنان"، أن محافظة القاهرة شهدت 60% من الإصابات، وأن هناك نظرية أنها وصلت لمناعة قطيع جزئية في بعض الأماكن لتشبع الإصابة فيها، مشيرًا أن اللقاح فقط هو الذي سيساعد في الوصول لمناعة القطيع وذلك بعد منحه لـ50% من المواطنين.

ولفت إلى أنه يمكن السيطرة على زيادة أعداد الإصابات في مصر وتحسن منحنى الإصابة عند الالتزام بالإجراءات الاحترازية والكمامة والتباعد خلال الفترة القادمة.