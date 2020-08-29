ووهان تعلن "خطة التعليم" لـ1.4 مليون طالب

أعلنت السلطات في ووهان الصينية، أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء المقبل، بالرغم من أنها كانت بؤرة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأكثر مدن الصين تضررًا من الوباء.

وقالت الحكومة المحلية، أمس الجمعة، إنه من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتستأنف جامعة ووهان الدراسة، بعد غد الاثنين، وذكرت المدينة أنها أعدت خططًا طارئة للتحول للتعليم من خلال الانترنت إذا تغيرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدراس، وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب؛ للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.

وشددت السلطات على المدارس أيضُا بضرورة فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.