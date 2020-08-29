دير مارمينا يحذر من شخص ينتحل أسماء الرهبان لجمع التبرعات

حذر دير مارمينا العجائبي بمريوط في الإسكندرية، من شخص مجهول الهوية ينتحل اسم أحد الرهبان لجمع التبرعات.

وقال الدير، في بيان له حمل توقيع الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، إن هذا النصاب يقوم بالاتصال بالكنائس وببعض الكهنة ويعرض تقديم خدمات مثل إيجاد وظائف أو إرسال تبرعات عينية ثم يطلب تحويل مبالغ مالية بدعوى تغطية نفقات هذه الخدمات.

وأضاف الدير، أن هذا النصاب يستخدم في ذلك أسماء بعض رهبان الدير، مهيبا بالجميع الانتباه والحذر من هذا الشخص، لتفادي الوقوع ضحية لأفعالة الرديئة.

وليست تلك هي المرة الأولى للدير يحذر من النصب باسمه، إذ سبق وحذر في يونيو الماضي من شخص ينتحل صفة أحد رهبان الدير ويتواصل مع بعض الناس بغرض طلب مساعدات بزعم أنها للدير.

وقال الدير، في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يحذر من التعامل مع هذا الشخص في أي شيء يخص الدير، ومنوها إلى أن الدير لم يكلف أي شخص بطلب مساعدات لصالحه بأي شكل أو تحت أي مسمى.