دير مارمينا العجائبي يفتح أبوابه للزيارة خلال أيام

أعلن دير مارمينا العجائبي بمريوط للأقباط الأرثوذكس، بدء استقبال الزائرين من الإثنين المقبل، بعد إغلاق دام منذ 21 مارس الماضي في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الدير في بيان نشره المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته على فيس بوك، أنّ الزيارة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، وتقتصر على زيارة المزار فقط لأخذ بركة قديسي الدير، دون حضور القداسات.

وأضاف الدير، أنّه يرجى مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مطالبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو يعانون من "سعال أو التهاب بالحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل" من الامتناع عن المجيئ للدير.