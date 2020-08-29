أسعار الذهب اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم السبت، الموافق 29 أغسطس، مقارنة بأسعار مساء أمس، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت أسعار الذهب عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 983 و987 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 860 و864 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 737 و741 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و912 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب، مساء أمس، مقارنة بأسعار الصباح بقيمة تصل إلى 12 جنيها، كما نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3% يوم الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1946.70 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاديوم والبلاتين، انخفضت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولارا للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولارا، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 926.59 دولارا للأوقية.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب، أن أسعار الذهب من المتوقع أن تعاود ارتفاعها مره أخرى، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين بقيمة تخطت 1000 جنيها لعيار 24، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

ووجه واصف نصيحته للمواطنين بالإقبال على شراء الذهب خلال فترة التراجع في الأسعار متوقعا ارتفاعه مرة أخرى، كما نصحهم بشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات حتى لا تكن هناك خسارة في سعر المصنعية.

نصائح لمعرفة الذهب الأصلي من الذهب الصيني

وقدّم حسين عبد الصبور تاجر مشغولات الذهب في منطقة المهندسين، عدة نصائح للتفرقة بين الذهب العادي والصيني عند الشراء، وذلك في حديثه لـ"الوطن"، تمثلت في أنه عند شراء مشغولات ذهبية يجب أن تكون من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، ويحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وضهر "مكربنة".

وحذر تاجر مشغولات الذهب من الشراء أون لاين فبيع المشغولات الذهبية أونلاين، يعرض صاحبها للنصب، إذ يجري إرسال مشغولات ذهبية صينية على أنّها أعيرة، كما لا يمكن الحصول على فاتورة، ويجب أن يتأكد العميل عند اختيار المشغولات الذهبية من الدمغة على المجوهرات والذهب، وهي تتم من مصلحة الدمغة والموازين، وهي عيار 24 ، 21 ، 18، فضلًا عن أنّه يوجد أيضا أعيرة أخرى، لكنها غير منتشرة بصورة كبيرة.