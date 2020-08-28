18 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب بنهاية اليوم وعيار 24 يسجل 987 جنيها

سجلت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم بالبورصات العالمية ارتفاعا بمقدار 18 جنيها في الجرام الواحد، ليسجل عيار 24 مبلغ 987 جنيهًا، مقابل 969 جنيها في بداية المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي ارتفاعا مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 983 و987 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 860 و 864 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 737 و 741 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و912 جنيهًا.